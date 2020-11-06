В Тамбовском районе незаконно срубили сосны на 400 тысяч рублей

34-летний мужчина спилил шесть сосен и погрузил их в прицеп трактора Фото: УМВД по Тамбовской области

В дежурную часть отдела полиции по Тамбовскому району поступило сообщение от сотрудника Кандауровского лесничества, который рассказал о незаконной вырубке шести сосен.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная с причинением значительно ущерба». В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого в совершении преступления и задержали его. Им оказался 34-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый приехал на тракторе МТЗ-80 с прицепом в лес, выбрал деревья, которые ему понравились, и бензопилой совершил незаконную рубку. Затем он погрузил стволы сосен при помощи манипулятора в прицеп и отвез на пилораму для дальнейшей их распиловки на доски.

- Подозреваемый дал признательные показания. Общий ущерб, причиненный лесному фонду, составил сумму в 400 тысяч рублей. осле окончание предварительного следствия уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд. Злоумышленнику придется возместить материальный ущерб из своего кармана, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.