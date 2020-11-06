В Тамбове учащихся 5-8 классов переводят на дистанционку

Стало известно, что с 9 по 14 ноября учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ Тамбова переводятся на дистанционное обучение. При этом остальные учащиеся 1-4-х и 9-11-х классов продолжат обучение в обычном режиме.

- Такое решение сегодня было принято на заседании рабочей группы оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению в области новой коронавирусной инфекции. Данная мера принята для разобщения детских коллективов и сохранения здоровья детей, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Напомним, что в Тамбове осенние каникулы были продлены до 9 ноября.Кстати, в Котовске и Гавриловском районе их продлили на неделю с 9 по 15 ноября.