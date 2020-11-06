Тамбовская филармония не уйдет с «молотка»

Бизнесмен, который мог претендовать на средства от продажи областного имущества, ходатайствовал прекратить дело Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

3 ноября Арбитражный суд Тамбовской области прекратил производство по делу, инициатором которого стал Сбербанк. Кредитная организация требовала обратить взыскание на имущество Тамбовской области, которое оказалось у Сбербанка в залоге. В числе этого имущества было здание Концертного зала, музейный комплекс, который размещается в памятнике «Дом Шорошорова», здание, которое занимает региональное управление культуры и ряд других объектов недвижимости. Разбирательство по этому делу началось в декабре прошлого года. В случае удовлетворения требований Сбербанка, имущество, оценочная стоимость которого составляет больше 345 миллионов рублей, выставили бы на торги. Кредитная организация в течение всего процесса настаивала на удовлетворении своего иска. Но, как выяснилось, в августе этого года в деле появился правопреемник. Кредитная организация переуступила свои требования физическому лицу – Сергею Старкову. Согласно данным из открытых источников, он является руководителем семи организаций, которые занимаются радиовещанием, доставкой продуктов и ресторанным бизнесом, сельскохозяйственной деятельностью. Также Старков является председателем правления садоводческого товарищества.

Как следует из определения Арбитражного суда Тамбовской области в заседание, на котором решалась судьба знаковых для горожан зданий, Сергей Александрович не явился, но заранее подал ходатайство об отказе от иска и, соответственно, 345 миллионов рублей, а также попросил прекратить производство по делу.

- Представитель ответчика (областного комитета по управлению имуществом) против удовлетворения заявленного ходатайства не возражал, - говорится в документах суда.

По закону истец может отказаться от иска до вынесения решения и такое решение, если оно не нарушает больше ничьи права, суд может принять. Что и было сделано. При этом повторно обратиться в суд с аналогичным иском предприниматель больше не сможет. Свою позицию и мотивы, побудившие его отказаться от иска и крупной суммы денег, Сергей Старков не поясняет.

- Этот вопрос я комментировать не хочу, - сказал бизнесмен.

Таким образом, здания филармонии и других объектов, на реализации которых настаивали в суде, остаются в собственности Тамбовской области. Напомним, в здании Концертного зала никак не могут завершить ремонт, который начался еще в 2013 году. Две предпринятые областью попытки найти подрядчика, который завершил бы реконструкцию, успехом не увенчались – на торги просто никто не заявился.