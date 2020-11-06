В Тамбовской области с водителя электропогрузчика взыскали деньги на лечение сбитой им женщины

В Тамбовской области по иску прокурора водитель электропогрузчика ОАО «Плодопитомник «Жердевский», причинивший вред здоровью женщине, оплатит затраты на ее лечение.

Установлено, что при транспортировке контейнеров с яблоками, пренебрегая требованиям безопасности при перемещении крупногабаритного груза, мужчина сбил работницу предприятия. Пострадавшая получила серьезные травмы и была доставлена в ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ».

Лечение женщины обошлось более чем в 19 тысяч рублей. Его оплачивал территориальный фонд медицинского страхования Тамбовской области. Теперь, согласно ст. 1064 ГК РФ и ст. 31 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», теперь водитель должен возместить фонду ОМС расходы на оплату оказанной медицинской помощи застрахованному лицу.

- Решением Жердевского районного суда удовлетворены требования прокурора о взыскании в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования области с водителя электропогрузчика затрат на лечение пострадавшей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.