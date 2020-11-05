На Тамбовщине продлили режим самоизоляции для жителей от 65 лет

Внесены новые изменения в постановление №233 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области». Соответствующий документ подписал губернатор Александр Никитин.

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, в соответствии с документом, режим обязательной самоизоляции для жителей в возрасте от 65 лет и старше продлен до 3 декабря.

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В Тамбовской области продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Внесены новые изменения в постановление №233 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области».