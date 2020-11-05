Полицейские раскрыли серию краж из гаражей в Тамбовской области

Группа жителей Уваровского района задержана по подозрению в совершении серии краж из гаражного кооператива Установлено, что в ночное время молодые люди проникали в гаражи, взламывая навесные замки. Добычей воров стали колеса от автомобилей, автомагнитолы, снасти для рыболовства, велосипеды и инструменты.

По данным фактам было возбуждено семь уголовных дел по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники сначала задержали одного из подозреваемых, который сознался в содеянном. Вместе с ним в группе состояли двое несовершеннолетних.

- Сотрудниками полиции проводится профилактическая и разъяснительная работа с семьями подростков, которые участвовали в кражах, проводятся беседы с родителями, которые не интересовались, чем занимаются их дети в вечернее и ночное время, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.