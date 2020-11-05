Тамбовчанина задержали за распространение порнографии в соцсети

Полицейским поступило сообщение о распространении порнографии в одной из социальных сетей жителем Тамбова. В ходе оперативных мероприятий информация подтвердилась. Стражи порядка установили личность мужчины и задержали его.

В отделе полиции 34-летний тамбовчанин признал свою вину. По словам мужчины, с октября 2019 года по май 2020 года он выкладывал на своей странице «ВКонтакте» порноролики. При этом все видеоматериалы находились в открытом доступе.

- Мобильник мужчины с картой памяти были изъяты в качестве вещественных доказательств. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «Б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.