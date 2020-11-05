Тамбовские спортсменки примут участие в финале первенства России по футболу среди женских команд

Календарь игр станет известен 8 ноября после жеребьевки Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Тамбовская женская футбольная команда «Академия футбола» примет участие в финале первенства России среди команд первой лиги.

Матчи пройдут в Крымске с 8-18 ноября в спорткомплексе «Гигант». Всего за победу будут бороться 10 команд, которые стали лучшими по итогам зональных региональных турниров, состоявшихся в октябре.

- Из десяти участников предстоящего финального турнира пять представляют молодежные составы клубов премьер-лиги: «Енисей » (Красноярск), «Чертаново» (Москва), «Звезда-2005» (Пермь), «Краснодар» (Краснодар), «Зенит» (Санкт-Петербург). Остальными участницами финала стали: «Кузбасс» (Кемерово), «Байкал» (Иркутск), «Уфа» (Уфа), «Дончанка» (Новошахтинск), «Академия футбола» (Тамбов), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Календарь игр станет известен 8 ноября после проведения жеребьевки. Первые игры пройдут 9-го ноября, а финальный матч запланирован на 17 ноября.