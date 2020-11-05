Тамбовские полицейские задержали водителя, перевозившего в багажнике 200 бутылок контрафактного алкоголя

На 27-м километре автодороги «Жердевка-Токаревка-Мордово» автоинспекторы остановили подозрительный автомобиль «Лада Веста». При досмотре машины сотрудники ДПС нашли в багажнике коробки со спиртным различных наименований. При этом на данную продукцию у водителя не было ни чеков, ни документов.

Стражи порядка изъяли 200 бутылок алкоголя объемом 100 литров с явными признаками контрафакта, после чего направили спиртное на экспертизу.

По словам 49-летнего водителя, алкогольная продукция предназначалась для продажи. В отношении жителя Жердевки составлен протокол о совершении административного правонарушения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.