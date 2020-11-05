В аварии на Тамбовщине пострадали двое маленьких детей

Участниками ДТП стали четыре авто Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали двое маленьких детей, произошла 3 ноября в 13 часов 30 минут на 40 километре автодороги «Мичуринск-Петровское-Орел-Тамбов», проходящей по территории Петровского района. По данным регионального УГИБДД, 26-летний водитель автомобиля «Geely Emgrand» столкнулся с «Audi Q7» под управлением 43-летнего мужчины. От удара «Geely Emgrand» потеряла управление и наехала на припаркованный автомобиль «Toyota Corolla» и «Kia Rio», водители которых на момент происшествия в салоне автомобилей отсутствовали.

- В результате аварии пассажиры автомобиля «Geely Emgrand», пятилетний и однолетний мальчики, получили травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в детскую областную больницу.