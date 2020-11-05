В Тамбовской области при пожаре погибла неходячая 94-летняя пенсионерка

Родные пенсионерки не смогли ее спасти Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Вечером 4 ноября пожар произошел в селе 2-я Александровка Жердевского района. Здесь загорелся частный дом, в котором находилась 94-летняя, практически не передвигающаяся самостоятельно женщина. Сын пенсионерки и его супруга в момент ЧП находились во дворе и занимались хозяйством. Заметив огонь, они попытались войти в дом, чтобы спасти женщины, но сделать этого не смогли – на тот момент помещение уже заволокло густым дымом. Пенсионерка погибла.

- По предварительным данным причиной трагедии могло стать замыкание электропроводки, - сообщили в СУ СКр по Тамбовской области. - По данному факту Жердевским МСО регионального СУ СК России организовано проведение процессуальной проверки.