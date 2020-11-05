Двоих детей из Котовска, пострадавших от отца-поджигателя, отправили на лечение в Москву

Беременная женщина и дети смогли выбраться разбив окно Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбове продолжается расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, который поджег дом со своей семьей. Напомним, ЧП произошло 29 октября. В ту ночь пьяный житель Котовска пришел домой и поссорился со своей 30-летней супругой. Во время конфликта мужчина схватил канистру с бензином, открыл ее и начал поливать горючей жидкостью все вокруг. После чего около входной двери поджег жилище. Беременная женщина и трое детей 7, 10 и 12 лет смогли выбраться из горящего дома, разбив окно. Все они получили ожоги и сразу обратились за медицинской помощью в местную больницу. Всех пострадавших отвезли на лечение в Тамбов. По данным медиков, женщина продолжает находиться в тяжелом состоянии, еще двоих детей отправили на лечение в Москву, третий ребенок остается в детской областной больнице. По ходатайству следствия отца-поджигателя суд заключил под стражу.

- Сейчас мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство 30-летней беременной супруги и трех малолетних детей, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.