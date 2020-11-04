Тамбовчанин угрожал убить приятельницу вилкой

В отдел полиции города Мичуринска обратилась 38-летняя местная жительница. Она рассказала, что приятель угрожал ей убийством. Полицейские выяснили, что днем ранее женщина пришла в гости к своему знакомому в мкр. Кочетовка. 39-летний мужчина, будучи пьяным, поссорился с гостьей, схватил со стола вилку и стал угрожать ей убийством.

Мужчину нашли и просили. Вилку с отпечатками пальцев у него изъяли.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.