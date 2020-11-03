Тамбовчане заняли первое место на Кубке России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Лучшие результаты показали Константин Мацнев и Григорий Хабаров Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Брянске завершились Кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и чемпионат России по пауэрлифтингу (спорт слепых), участие в которых приняли представители более 40 регионов страны. Воспитанники тамбовской спортивно-адаптивной школы показали высокие результаты и заняли первое общекомандное место в Кубке России.

- Таких результатов следовало ожидать. Пауэрлифтинг – это один из основных видов в САШ. Отделение существует много лет, и в этом направлении мы лидеры однозначно. Наш тренер Сергей Иванов возглавляет сборную России, у многих спортсменов имеется опыт выступления даже на международном уровне, - сказал директор спортивно-адаптивной школы Михаил Бударин.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, очки в общекомандную победу на Кубке России по пауэрлифтингу принесли шестеро подопечных Светланы Приваловой. Лучшие результаты показали Константин Мацнев и Григорий Хабаров. В своих весовых категориях спортсмены заняли первое и третье места, соответственно.