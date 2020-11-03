На улице Гастелло в Тамбове заменят 2 километра коллектора

Коллектор в Тамбове ремонтируют с помощью новых технологий, чтобы не перекрывать проезд

В Тамбове продолжается ремонт коллектора на улице Гастелло. Реконструкция этого объекта входит в перечень мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, рассчитанной на 2020-2024 годы.

По данным АО «ТКС» замене на этом участке подлежит 2000 метров трубы. Работы решили проводить с использованием новых технологий, чтобы не вскрывать дорожное полотно.

На улице Гастелло применили инновационный метод укладки труб через прокол поверхности с минимальными разрытиями. Этот способ потребовал большей подготовительной работы и длительной разработки проекта.

- Главной особенностью этого проекта стало применение горизонтально-направленного бурения, благодаря чему вскрытию подлежат минимальные участки дорожного полотна, - сообщает пресс-служба АО «Тамбовские коммунальные системы». - На данный момент проложено более 300 метров коллектора, установлено 7 колодцев. Работы в начале пути осложнялись высокой глубиной залегания труб, из-за чего приходилось разрабатывать новые котлованы под прокладку. Но, не смотря на все сложности, АО «Тамбовские коммунальные системы» планирует завершить работы по восстановлению коллектора в срок – до конца этого года.

Фото АО "ТКС"