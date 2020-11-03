В Тамбовской области на ночь закрывают бары, рестораны и развлекательные заведения

Предприятиям общепита и развлекательным заведениям запретили работать с 23 до 6 часов Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области внесли очередные изменения в постановление, предусматривающее введение ограничений из-за коронавируса. Согласно новой редакции документа, в нашем регионе вводится запрет на работу предприятий общепита, развлекательных заведений и музеев с 23 до 6 часов.

- Постановление вступает в силу с 3 ноября и действует до особого распоряжения, - говорится в документе.