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В Тамбовской области на ночь закрывают бары, рестораны и развлекательные заведения

Ограничения начинают действовать с 3 ноября
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Предприятиям общепита и развлекательным заведениям запретили работать с 23 до 6 часов

Предприятиям общепита и развлекательным заведениям запретили работать с 23 до 6 часов

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области внесли очередные изменения в постановление, предусматривающее введение ограничений из-за коронавируса. Согласно новой редакции документа, в нашем регионе вводится запрет на работу предприятий общепита, развлекательных заведений и музеев с 23 до 6 часов.

- Постановление вступает в силу с 3 ноября и действует до особого распоряжения, - говорится в документе.