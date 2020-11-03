Тамбовчанин предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику ГИБДД

В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу».

По версии следствия, в июне этого года старший инспектор ДПС составил в отношении обвиняемого протокол об административном правонарушении за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

В патрульном автомобиле водитель стал демонстрировать автоинспектору на мобильном телефоне наличие у него на карте денежных средств. Тамбовчанин пытался убедить сотрудника ГИБДД за вознаграждение не оформлять на него материалы, но полицейский отказался.

Позже обвиняемый узнал номер мобильного телефона сотрудника полиции, составившего протокол, и перевел ему через мобильное приложение 31 тысячу рублей за «урегулирование вопроса». О взятке автоинспектор сообщил вышестоящему руководству и в дежурную часть.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.