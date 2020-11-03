Максим Косенков провел первое рабочее совещание в статусе врио мэра Тамбова

Первое рабочее совещание прошло 3 ноября Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В статусе временно исполняющего полномочия главы города 3 ноября Максим Косенков провел первое рабочее совещание с руководителями структурных подразделений и подведомственных организаций.

Среди обсуждаемых вопросов — проблемы, с которыми горожане обращаются к Максиму Юрьевичу. Требующие ремонта дороги, уборка дворовых территорий, подтопляемые территории, содержание домов-памятников — по каждой из этого списка тем врио главы города задал вопросы о текущей ситуации и планах по решению данных проблем.

Особое внимание было уделено пандемии коронавирусной инфекции и функционированию на ее фоне детских садов и школ. Также обговаривались меры социальной поддержки людям, попавшим в связи с заболеванием COVID-19 в сложное положение.

Комитеты и управления, муниципальные учреждения имеют свою сферу полномочий, но общим в работе каждого из них, по словам Максима Косенкова, должно стать внимательное отношение к просьбам и проблемам людей. Важно наладить обратную связь, показать людям, что их вопрос решается, чтобы они чувствовали заботу о себе.

- Я хочу, чтобы вы понимали: у нас полное взаимодействие и понимание лично с главой администрации Тамбовской области Александром Валерьевичем Никитиным, поэтому область и город будут в обязательном порядке действовать консолидировано, решать проблемы вместе, - сказал Максим Косенков.