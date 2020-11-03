В Тамбовской области установили прожиточный минимум за III квартал

В Тамбовской области установили новую величину прожиточного минимума. Согласно постановлению администрации, за III квартал 2020 года его размер на душу населения составил 10 248 рублей, что на 27 рублей больше, чем во втором квартале. Для трудоспособного населения величина составляет 11028 рублей (+24 рубля), для пенсионеров – 8775 рублей (+15 рублей), для детей – 10 145 (+45 рублей).

Напомним, что величину прожиточного минимума используют при расчете социальных пособий. Также ее применяют для оценки уровня жизни при разработке социальных программ.