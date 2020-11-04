В Тамбовской области подросток с криминальным прошлым угнал автомобиль

В дежурную часть МОМВД России «Моршанский» поступило сообщение от пенсионера об угоне автомобиля «ВАЗ-21099». По словам мужчины из села Новотомниково, она припарковал свою машину рядом с домом по улице Октябрьской.

Выехавшие на место происшествия полицейские установили личность угонщика. Им оказался 16-летний подросток, проживающий на соседней улице. Проходя ночью мимо машины пенсионера, парень увидел, что дверца автомобиля открыта и решил покататься.

Автомобиль был обнаружен в селе Малое Пичаево. Полицейские задержали юного угонщика, и он признал свою вину. Выяснилось, что за плечами парня уже имелось несколько правонарушений. Кроме того, юноша состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренным ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи определяет виновному лишение свободы на срок до пяти лет, но учитывая возраст, злоумышленник отделается условным сроком, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.