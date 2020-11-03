720 тысяч тонн урожая собрали комбайны с искусственным интеллектом

Система автономного управления сельскохозяйственной техникой с применением искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot, разработанная Сбером и компанией Cognitive Pilot, входящей в его экосистему, успешно прошла промышленное использование в 35 регионах России, в том числе в Курской, Белгородской и Тамбовской областях, в ходе сезона уборки урожая 2020 года.

С июня по октябрь 2020 года в автономном режиме более 350 комбайнов, оборудованных Cognitive Agro Pilot, обработали свыше 160 тыс. га площадей и собрали более 720 тыс. тонн урожая.

При помощи отечественных роботизированных технологий уборки урожая на базе искусственного интеллекта было собрано 590 тысяч тонн на 130 тыс. га зерновых культур (пшеница, соя, ячмень, овес, сорго, гречиха и пр.), а также порядка 130 тысяч тонн на 30 тыс. га рядковых и валковых культур (кукуруза, подсолнечник и пр.) в Калининградской, Калужской, Курской, Белгородской, Тамбовской, Пензенской, Ростовской, Томской, Курганской областях, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях.

За счёт использования беспилотных технологий Cognitive Agro Pilot в этот сезон уборки совокупный масштаб экономии — на топливе, сопутствующих материалах, сокращении времени уборочной кампании (количества моточасов) и активной работы комбайнов, амортизации оборудования, продлении срока активной работы техники до капитальных инвестиций, снижении человеческого фактора, оптимизации бизнес-процессов и других параметров — составил более 500 млн рублей.

Клиентами Cognitive Pilot стали крупнейшие агрохолдинги России: «ЭкоНива», ГАП «Ресурс», ГК «Степь», «АгроСоюз Юг Руси», «Агрокомплекс им. Ткачёва», «Песчанокопская аграрная группа», «Юго-Восточная агрогруппа» и другие. По оценкам участников проекта, в ближайшие три года каждый десятый комбайн в России может стать беспилотным.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Ещё несколько лет назад искусственный интеллект в сельском хозяйстве был технологией, о которой много говорили, но практических примеров её широкого внедрения в России не было. Сейчас, по итогам первой уборочной кампании с умными комбайнами, можно с уверенностью сказать, что будущее становится настоящим на наших глазах и, что особенно приятно, при непосредственном участии Сбера. Наша страна входит в число стран-лидеров по объёму производства сельхозпродукции и является ключевым экспортёром пшеницы, поэтому, учитывая масштабы производства, система Cognitive Agro Pilot потенциально может экономить отечественному АПК миллиарды рублей».