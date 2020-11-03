В Тамбовской области не будут продавать алкоголь в День народного единства

На Тамбовщине в День народного единства, 4 ноября, будет полностью запрещена розничная торговля алкоголем на территории всего региона. Спиртное разрешено приобретать только в заведениях общепита: барах, кафе и ресторанах.

Подобное ограничение действует в Тамбовской области с 2012 года. Напомним, что алкоголь также не продают 1 и 9 мая, 12 июня.

- В администрации Тамбовской области уверены, что предприниматели спокойно воспримут принятое решение и 4 ноября пройдет без каких-либо эксцессов, - сообщает пресс-служба администрации региона.