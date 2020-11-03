Жительница Тамбовщины попалась на удочку мошенника при покупке дома

В городе Рассказово 47-летняя местная жительница стала жертвой мошенника. Женщина рассказала полицейским, что под предлогом покупки дома перевела на счет неизвестного человека 107 000 рублей. Когда потенциальный продавец недвижимости перестал выходить на связь, она поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.

По словам пострадавшей, объявление о продаже дома она нашла на одном из популярных интернет – сайтов. Женщина позвонила «продавцу» и тот попросил ее перевести на карту деньги в качестве предоплаты.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и комплекс розыскных мероприятий, направленных на установление личности мошенника, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.