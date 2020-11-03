На Тамбовщине от мусора очистили 76 километров береговых полос

В Тамбовской области завершилась экологическая акция "Вода России" Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В рамках Всероссийской экологической акции по уборке берегов водных объектов «Вода России» на Тамбовщине с сентября по октябрь проходили субботники. Всего волонтеры очистили от мусора 76 километров береговых полос и собрали более 1,5 тысячи мешков мусора.

По предварительным данным, в уборке берегов рек, озер, прудов и водохранилищ приняли участие около двух тысяч человек. Финальными мероприятиями в регионе стали субботники на берегах рек Цна, Ворона, Пурсовка, а также на прудах Рассказовского района.

- Окончательные итоги акции будут подведены на федеральном уровне в конце года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.