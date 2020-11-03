В двух ДТП на Тамбовщине пострадали женщины

Авария в Моршанске Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

За последние сутки, 2 ноября, в Тамбовской области произошли две аварии, травмы в которых получили две женщины-водителя.

Так, 2 ноября в 16 часов 15 минут на улице Красноармейской в районе дома №25 города Моршанска столкнулись автомобили «Opel Astra», под управлением 26-летней женщины и «Ford Focus», за рулем которого был 23-летний парень. Водитель «Opel Astra» с травмами самостоятельно обратилась в больницу.

Второе ДТП произошло в этот же день, в 17 часов 27 минут на улице Магистральной в районе дома №33А к.1 города Тамбова. Здесь столкнулись «Hyundai Solaris», под управлением 33-летней женщины и «ВАЗ-2110», за рулем которого находилась 23-летняя девушка.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2110» получила травмы, пострадавшую доставили городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.