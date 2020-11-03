Тамбовские полицейские прикрыли два притона для занятия проституцией

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области в сауне, расположенной на бульваре Энтузиастов областного центра, выявили факт организации занятия проституцией. Оперативники опросили администратора сауны и изъяли улики. Аналогичное заведение нашли сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову в бане, расположенной на улице Ипподромной областного центра. Под подозрение полицейских также попал администратор заведения.

- По данным фактам подразделениями дознания возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тмабовской области. - В рамках их расследования устанавливаются и опрашиваются свидетели, проводится сбор улик и доказательств совершения преступлений. Виновным в них грозит наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.