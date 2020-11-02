Тамбовчанка задушила гражданского мужа поясом от халата

Следователи регионального СКР возбудили уголовное дело по статье убийство в отношении 62-летней женщины. 31 октября в квартире дома на улице Полынковской мертвым обнаружили ее гражданского супруга. 64-летний мужчина был задушен. Подозрение в совершении этого преступления пало на его сожительницу.

- По подозрению в совершении убийства женщина задержана, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - По версии следствия, в ходе конфликта с гражданским супругом накинула ему на шею пояс от халата и задушила.

В настоящее время по делу ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании женщине меры пресечения.