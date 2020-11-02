В Тамбовской области мужчина разбил топором чужую иномарку

В Рассказовском районе полицейские задержали 30-летнего местного жителя за умышленное повреждение иномарки. Установлено, что на трассе «Тамбов-Пенза» между ним и 32-летним водителем автомобиля «Volkswagen Jetta» произошел конфликт.

Как выяснилось, задержанный двигался по автодороге на своем автомобиле «Лада Приора» и был не доволен маневром водителя попутной иномарки. Мужчины вышли на улицу и стали выяснять отношения. В какой-то момент владелец «Приоры» достал из салона топор и нанес им несколько ударов по иномарке, повредив боковое зеркало и крышку багажника. Затем злоумышленник сел в свою машину и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавший мужчина запомнил автомобильные номера обидчика и обратился в полицию.

В ходе проведения оперативных мероприятий злоумышленника нашли и задержали. Им оказался житель поселка им. 2-й Пятилетки, который ранее уже был судим. Мужчина сознался в преступлении и теперь ему придется возместить материальный ущерб потерпевшему.

- Следователями МОМВД «Рассказовский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание за данное за данное деяние предусматривает до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.