Владимир Компаниец встретился со студентами ТГУ

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Владимир Компаниец, управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк:

«Наш вебинар проходил в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности, которая организована Национальным центром финансовой грамотности при поддержке Министерства финансов Российской Федерации и Сбера.

Тему предварительно обсудили с руководством университета. С учётом актуальности, начали с онлайн-шоппинга. Точнее, с того, как безопасно вести покупки в удалённых каналах. С использованием презентаций Владимир Компаниец на реальных примерах раскрыл наиболее часто встречающиеся мошеннические схемы и представил меры их пресечения.

В режиме видеоконференции к разговору с управляющим отделением Сбербанка подключилось три десятка бакалавров и группа преподавателей университета. При этом старшекурсники общались через индивидуальные компьютеры, а для первокурсников была организована коллективная трансляция в аудитории Сбербанка, открытой несколько лет назад в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина в рамках проекта «Университетская кафедра в Сбербанке».

Судя по вопросам, поступившим в чате, а также ответам спикера, тема вебинара вызвала интерес слушателей.

Было решено, что и за рамками Всероссийской недели финансовой грамотности продолжится общение будущих экономистов с управляющим Тамбовским отделением ПАО Сбербанк.