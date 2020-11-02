В Тамбовской области экс-супруг «слил» в интернет личную переписку бывшей жены

В июле этого года в общем доступе в социальной сети была опубликована конфиденциальная переписка жительницы посёлка Мучкапский со своим знакомым без её согласия. Из-за этого женщина обратилась в полицию, где по этому факту возбудили уголовное дело.

Во время следствия выяснилось, что информацию в общем доступе разместил ее бывший муж, с которым заявительница разводилась. Мужчина своими действиями нарушил право на неприкосновенность частной жизни, личную тайну и тайну переписки.

- По итогам рассмотрения дела мировой судья судебного участка Мучкапского района, в соответствии с мнением прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела, назначил подсудимому наказание в виде исправительных работ сроком в 6 месяцев, которое признал условным с установлением испытательного срока 6 месяцев, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.