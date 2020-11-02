Тамбовские студенты вырезали тыквы

Творческая ярмарка проходит в университете несколько лет подряд

30 октября в Тамбовском государственном техническом университете состоялся смотр-конкурс творческих работ студентов Института архитектуры, строительства и транспорта ТГТУ «Ярмарка тыкв». Конкурс уже стал традиционном, он проводится в университете не первый год. Студенты с удовольствием принимают в нем участие. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой конкурс прошел с ограничениями – без зрителей. Выставку посмотрели только члены жюри.

Перед участниками была поставлена задача – преобразовать тыквы в художественные композиции. Тема этого года – 55-летний юбилей ТИХМа. На конкурс было представлено 13 работ. Тыквы перекрашивали в фирменные цвета университета, дополняли различным декором, одна из композиций олицетворяла космос и планету ТГТУ в нем, другая символизировала единство всех институтов университета. Студенты максимально проявили свою фантазию. Композиции получились красивыми и оригинальными, поэтому жюри было сложно определиться с лидерами. В итоге были выбраны победитель и призеры, а также победители в двух отдельных номинациях: «Креатив» и «Патриотизм».

Победительницей конкурса стала студентка первого курса Виктория Олифиренко. Ее работа была выполнена в стиле сказки «Алиса в стране чудес». Второе место заняла работа студентки третьего курса Марии Канапухиной, на третьем месте - композиция коллектива студенток четвертого курса - Дарьи Жоркиной, Дарьи Красивской, Марии Пчелинцевой, Полины Михалевой. Самой креативной работой признана композиция студентки пятого курса Дианы Антоновой, а самой патриотичной – работа студентки пятого курса Валерии Сахаровой.

Далее конкурс перейдет в онлайн. Фотографии всех работ будут опубликованы в группе Студенческого клуба ТГТУ ВКонтакте, где по итогам голосования будет выбрана работа, которая получит приз зрительский симпатий.

Фото ТГТУ