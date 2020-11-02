В Тамбове завершился сезон дачных перевозок

Автобусный маршрут №108 пользовался у дачников популярностью, поэтому его решили закрыть в последнюю очередь Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, со 2 ноября в областном центре прекращает свою работу сезонный автобусный маршрут №108 «Магистральная — Чистые пруды». Из-за того, что у дачников он пользовался большой популярностью, его закрытие состоялось в последнюю очередь.

Ранее на зимние каникулы «ушли» автобусные маршруты №2 «Автовокзал «Тамбов»-«Динамо»-Эльдорадо»; №11 «Магистральная – с/о «Ветеран», №14-Д «Рылеева - с/о Дубки», №28 «Рылеева – Магистральная – Дом ветеранов». Тем самым в Тамбове официально завершен сезон дачных перевозок.