Интернет-мошенник обманул тамбовчанку при покупке щенка

В Тамбовской области 43-летняя жительница д. Красненькая стала жертвой мошенника. На одном из сайтов женщина нашла объявление о продаже щенка и захотела его приобрести. Связавшись с продавцом, она перевела ему четыре тысячи рублей в качестве предоплаты, после чего он перестал выходить на связь.

Женщина поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию. Вскоре стражи порядка вышли на след мошенника и задержали его. Им оказался 18-летний житель Тамбова. Молодой человек признался, что сразу же потратил четыре тысячи рублей на свои нужды.

- Теперь злоумышленнику придется возместить 4000 рублей из своего кармана. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.