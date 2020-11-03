Полицейские задержали двоих жителей столицы, пытавшихся провезти в Тамбовскую область крупную партию наркотиков

В Тамбовской области на 448-м километре автодороги Р-22 «Каспий» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Хендай Солярис» с номерами Тверской области. В салоне иномарки находились двое жителей Москвы, представители стран ближнего зарубежья.

Во время досмотра иномарки полицейские обнаружили и изъяли несколько пакетов с наркотическим средством. Оно было направлено на экспертизу, которая подтвердила, что веществом является героин весом 585 граммов.

По оперативной информации, жители столицы везли крупную партию наркотиков для распространения на территории Тамбовской области. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ ««Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

- Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде лишения свободы на срок до 20 лет. По решению суда на период расследования уголовного дела мужчины арестованы и помещены в следственный изолятор, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.