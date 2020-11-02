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В Тамбове трое москвичей сбывали фальшивые деньги

Мужчины были задержаны полицейскими
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские задержали троих мужчин из Москвы за сбыт фальшивых денег. Один из них пытался расплатиться за товар купюрой достоинством в 5 тысяч рублей. При проверке купюры на подлинность у продавца возникли сомнения и она сказала об этом покупателю. Последний выхватил данную купюру из рук женщины и ушел без покупок. Продавец, проявив бдительность, решила сообщить о случившемся в полицию.

Прибывшие на сигнал полицейские обратили внимание на выходящего из соседнего магазина человека, подходящего под описание. Позже выяснилось, что молодой человек сбывал фальшивые деньги не один, а еще с двумя товарищами. Все они были задержаны и доставлены в отдел полиции.

Задержанными оказались трое мужчин в возрасте 26, 27 и 32 лет, проживающие в Москве. При себе у них нашли три купюры достоинством 5 тысяч рублей, которые были отправлены на экспертизу. Эксперт-криминалист подтвердил, что все изъятые деньги являются поддельными.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ «Сбыт фальшивых денежных купюр». В рамках следственных действий были опрошены подозреваемые, продавцы продуктового магазина и соседних салонов. Стражи порядка установили, что в цветочном магазине москвичи также пытались сбыть фальшивую пятитысячную купюру, но продавец отказалась ее принимать. Кроме того, оперативники установили факт сбыта в магазине автозапчастей на улице Киквидзе, где за покупку тосола один из жителей столицы расплатился подделкой. Фальшивая купюра была изъята, после чего возбуждено еще одно уголовное дело.

- В настоящее время один из подозреваемых арестован и помещен под стражу. Решается вопрос об аресте в отношении двух других подозреваемых. Сотрудниками тамбовской полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия по сбору улик и доказательств совершения преступной деятельности, установлению других фактов сбыта и попыток сбыта фальшивых купюр на территории тамбовского региона, розыску и опросу свидетелей, установлению источника происхождения фальшивых купюр, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В соответствии с действующим законодательством за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Криминал