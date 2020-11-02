Тамбовщина получит почти 16 миллионов рублей на диагностику коронавируса

Правительство выделяет из резервного фонда 1 миллиард рублей российским регионам на оснащение (переоснащение) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета Михаил Мишустин. Тамбовская область на эти цели получит 15,715 миллиона рублей.

В нашем регионе тестирование на наличие COVID-19 проводится на базе трех государственных и 10 частных лабораторий. Для увеличения объемов тестирования в круглосуточный режим работы переведена лаборатория Тамбовской инфекционной больницы.

- В настоящее время ведутся работы по созданию новой ПЦР-лаборатория на базе Тамбовской областной клинической больницы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Планируется, что она начнет работу уже с 1 декабря. Ее открытие позволит практически вдвое увеличить количество проводимых тестов на коронавирус.