В Тамбовской области оштрафовали 100 эконарушителей на 1,8 миллиона рублей

За девять месяцев региональный экологический надзор поставил на госучет 324 объекта негативного воздействия областного уровня. Всего на нем состоят 1851 объект. С января по сентябрь ведомств провело 52 проверки и привлекло к ответственности 100 нарушителей природоохранного законодательства. Общий размер штрафов составил 1,8 миллиона рублей.

В основном нарушения связаны с несоблюдением экологических требований при обращении с отходами производства и потребления, нарушением правил использования водных объектов, превышением нормативов допустимого сброса сточных вод, несанкционированной добычей полезных ископаемых.

За 9 месяцев экологический надзор рассмотрел более 190 обращений. По результатам организованных рейдов выявили 20 нарушений. Всех виновных привлекли к ответственности.