За сутки 95 человек заразились коронавирусом в Тамбовской области

В Тамбовской области прирост зараженных за минувшие сутки составил 95 человек. Из них: 27 мужчин, 53 женщины, 15 детей (мальчики 8,10,11,13,15,17 лет, девочки 1,11,12,15 лет). Возраст взрослых от 18 до 91 года. Прибывших из других регионов нет, все контактировали с заболевшими. С начала эпидемии в регионе заразились 9940 тамбовчан.

Окончили лечение и выздоровели 8424 пациента: 4277 выписали из стационара, 4147 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 708 человек, из них диагноз «пневмония» у 651. На домашнем карантине 3381 тамбовчанин. Сняты с наблюдения на дому – 26367. Выписаны из больниц – 6145. Всего обследованных - 36871.