В Тамбовской области возобновилась вакцинация от гриппа

Почти 168 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослых и свыше 80 тысяч доз для детей и беременных женщин поступили в лечебные учреждения. Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Первый этап вакцинации от гриппа в Тамбовской области завершился в первой половине октября. Прививку сделали 213 тысяч человек. В первую очередь иммунизации подлежали люди из группы риска, в которую входят: дети, лица преклонного возраста, люди, страдающие серьезными хроническими заболеваниями, медработники, а также сотрудники предприятий торговли, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии с поручениями правительства в этом году вакцинация от гриппа должна охватить 60 процентов населения, что почти на 10 процентов больше чем в прошлом.

- В скором времени ожидается поставка еще одной партии вакцины в наш регион, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.