Тамбовчане, болеющие коронавирусом на дому, получат бесплатные лекарства

Тамбовская область получит из федерального бюджета около 78 миллионов рублей на приобретение лекарств для больных коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение на дому. Накануне на совещании с правительством президент Владимир Путин поручил выделить регионам дополнительные средства на борьбу с коронавирусом, а также заявил, что принято решение обеспечить бесплатными препаратами всех, кто лечится от COVID-19 амбулаторно.

Как пояснили в управлении здравоохранения Тамбовской области, такое решение позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи заболевшим коронавирусом и повысить эффективность их лечения. Для приобретения лекарств проведут закупочные процедуры.