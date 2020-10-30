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Коронавирус Covid-19

Тамбовчане, болеющие коронавирусом на дому, получат бесплатные лекарства

На эти цели области выделят 78 миллионов рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовская область получит из федерального бюджета около 78 миллионов рублей на приобретение лекарств для больных коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение на дому. Накануне на совещании с правительством президент Владимир Путин поручил выделить регионам дополнительные средства на борьбу с коронавирусом, а также заявил, что принято решение обеспечить бесплатными препаратами всех, кто лечится от COVID-19 амбулаторно.

Как пояснили в управлении здравоохранения Тамбовской области, такое решение позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи заболевшим коронавирусом и повысить эффективность их лечения. Для приобретения лекарств проведут закупочные процедуры.