На Тамбовщине разворачивают дополнительные койки для лечения больных коронавирусом

Дополнительные койки появятся в Мичуринске и Моршанске Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Мичуринской городской больнице имени С.С. Брюхоненко с 31 октября перепрофилируют 28 коек для госпитализации больных с коронавирусом. А со 2 ноября еще дополнительных 40 коек развернут в Моршанской центральной районной больнице.

- В настоящее время в регионе развернуто 1140 коек для лечения больных с коронавирусом. По данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 30 октября на госпитализации находятся 24 человека, из них диагноз «пневмония» у 659 человек. За последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 92 человек, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.