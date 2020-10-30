В Тамбовской области задержали мужчину, который скрылся с места ДТП

Мужчина признался, что сбил пожилую женщину на своем внедорожнике, после чего скрылся с места аварии Фото: УМВД по Тамбовской области

Напомним, что 29 октября в селе Машково-Сурена Никифоровского района автомобиль «Шевроле Нива» сбил 70-летнюю пенсионерку. Медики доставили женщину в лечебное учреждение, где она впоследствии скончалась. Как выяснилось, водитель после совершения аварии скрылся с места ДТП.

Полицейские установили и задержали виновника аварии. Им оказался 45-летний местный житель. Во время допроса он признал свою вину. Эксперты-криминалисты обследовали его автомобиль и нашли улики, подтверждающие, что именно на этой машине было совершено ДТП.

- В настоящее время по данному факту назначено проведение дактилоскопической, судебно-медицинской, генетической, автотехнической экспертизы. Проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, опрос свидетелей, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», которое предусматривает до семи лет лишения свободы. Устанавливается причина нахождения пенсионерки на дороге, а также причины совершения дорожно-транспортного происшествия, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.