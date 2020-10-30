Двое безработных мичуринцев вынесли с территории хлебозавода более 1300 кг металла

В дежурную часть полиции по городу Мичуринску поступило сообщение от жителя улицы Кирсановской о том, что неизвестные люди проникли на территорию ОАО «Мичуринский хлебозавод», взломав замок на воротах.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали с поличным двух безработных местных жителей, которые похитили лом черного металла общей массой 1370 кг.

- Преступники были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Похищенное изъято.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.