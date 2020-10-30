Депутаты Гордумы утвердили Максима Косенкова на пост исполняющего обязанности мэра Тамбова

С 3 ноября у Тамбова будет новый градоначальник Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В эти минуты в Тамбовской городской Думе проходит заседание, на котором депутаты большинством голосов приняли отставку главы города Тамбова Наталии Макаревич. Об этом она сама попросила депутатов. Это решение народные избранники приняли большинством голосов, «за» проголосовали 32 депутата. Полномочия Макаревич будут прекращены со 2 ноября. Вместе с просьбой об отставке Наталия Макаревич рекомендовала назначить на должность первого заместителя главы администрации города Максима Косенкова. Это назначение состоялось. Также депутаты поддержали решение назначить Максима Косенкова с 3 ноября этого года временно исполняющим полномочия главы города Тамбова до избрания мэра по результатам конкурса.

- Первоочередной задачей администрации города я считаю решение вопросов городского хозяйства, подготовку областного центра к осенне-зимнему сезону, а также реализацию национальных проектов, - сказал Максим Косенков. – Власть должны стать публичной, любые вопросы, которые затрагивают интересы горожан, мы должны разъяснять. Мы говорили о том, что в город должны прийти перемены, и они пришли. Наша задача, сделать эти перемены ощутимыми для каждого тамбовчанина.