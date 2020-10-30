Мэр Тамбова Наталия Макаревич подала в отставку: ее место займет Максим Косенков

Пост исполняющего обязанности мэра Максиму Косенкову предложил занять губернатор Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В администрации города Тамбова произошли неожиданные кадровые изменения. Мэр областного центра Наталия Макаревич подала заявление о досрочном сложении полномочий. На посту главы города она пробыла чуть больше года. Как сообщает администрация Тамбовской области, губернатор Александр Никитин принял решение рекомендовать Максима Косенкова к назначению исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации города Тамбова. Об этом губернатор сообщил Косенкову сегодня, 30 октября при личной встрече.

- Глава города, как мне известно, уже издала соответствующее распоряжение. И сегодня на заседании городской Думы депутатами будет рассмотрено это решение. Полагаю, что депутаты его поддержат. Кроме этого, также сегодня в Думу, насколько мне известно, будет внесено письмо главы города об отставке со 2 ноября, - сказал губернатор. - Считаю правильным и логичным возложить на Вас исполнение полномочий главы до итогов конкурса по выбору главы города Тамбова. У Вас имеется жизненный опыт, а главное – желание работать на благо жителей города.

- Для меня это большая личная ответственность, - ответил Максим Косенков. - Тамбов развивается, но есть и немало проблем, которые городские власти должны решать достигать результатов, которых ждут наши жители. Готов работать и приносить пользу городу Тамбову.