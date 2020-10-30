Вице-губернатор Арсен Габуев ушел с поста президента ФК «Тамбов»

Арсен Габуев Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Президент футбольного клуба «Тамбов» Арсен Габуев покинул пост президента ФК «Тамбов» по собственному желанию. В июне команда начала переживать серьезные финансовые трудности. На тот момент клуб получил последние выплаты от области. Изначально казалось, что вопрос будет решен после выборов губернатора региона 13 сентября, но сейчас остаются многомиллионные задолженности.

По информации «РБ-Спорт», на днях Габуев написал заявление об увольнении по собственному желанию, не отработав контракт до конца. Объяснять свое решение президент клуба не стал.

Вице-губернатор Тамбовской области Арсен Габуев работал президентом «Тамбова» с весны 2018 года. На этом посту он сменил Александра Дуракова, занимавшего должность с октября 2015 года.