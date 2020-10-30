В Тамбове высадят 160 тысяч голландских тюльпанов

Специалисты муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» уже готовят город к весне Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове сотрудники «Дирекции благоустройства и озеленения» на сегодняшний день высадили на клумбах областного центра 160 тысяч голландских тюльпанов, из них 16 тысяч приходятся на сквер имени Зои Космодемьянской.

- Сроки посадки тюльпанов — это вторая или третья декада сентября, но в этом году погода нас радовала теплом дольше обычного, поэтому луковицы высаживаем позже, - сказала главный агроном муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» Надежда Новикова.

Без внимания также не оставили и другие цветники сквера. Например, в ближайшее время специалисты подготовят розы к «зимней спячке», срезав им надземную часть и укрыв корневую систему земляным субстратом.