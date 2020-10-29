Владимир Компаниец встретился с главой администрации Тамбовской области

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Во встрече, прошедшей в рабочем кабинете губернатора, принял участие и.о. первого заместителя главы администрации региона Олег Иванов.

Был обсуждён ряд тем, представляющих взаимный интерес. Управляющий проинформировал главу области об итогах работы отделения Сбербанка в январе-сентябре 2020 года. Отмечалось, что за 9 месяцев объёмы привлеченных средств и работающих активов физических и юридических лиц возросли. Наиболее динамично – на 31,6 процентов – приросли остатки пассивов юридических лиц. Отмечен и рост пассивов физических лиц. Несмотря на непростую эпидемическую обстановку, Сбербанк обеспечивает обслуживание клиентов. Более того, по ряду позиций нарастил объёмы услуг. К примеру, Тамбовское отделение увеличило выдачу жилищных кредитов: прирост составил 25,7 процентов.

Александр Никитин отметил оперативную работу Сбербанка, нацеленную на реструктуризацию кредитов физических и юридических лиц в условиях пандемии COVID-19, а также конструктивное участие в реализации комплекса мер поддержки малого и микро бизнеса, предусмотренных Правительством России.

Стороны обсудили пути расширения сотрудничества в интересах развития экономики и социальной сферы Тамбовской области. Речь шла о технологических новациях Сбербанка для МФЦ, о расширении проекта «Цифровизация», об участии региона совместно с Сбербанком в софинансировании по концессионным соглашениям при возведении общеобразовательных школ в рамках госпрограммы.

Предложенные Владимиром Компанийцем пилотные проекты, разработанные Сбербанком в рамках экологической повестки ESG (окружающая среда – социальная ответственность - управление), по предложению губернатора будут рассмотрены в качестве отдельной повестки дня на заседаниях рабочих групп с участием банковских специалистов, представителей администрации области и муниципалитетов.

Но встрече в администрации области, продолжавшейся полтора часа, были рассмотрены и другие вопросы взаимодействия властей региона со Сбербанком.