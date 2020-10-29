Тамбовчанин получил 3,5 года за сексуальное насилие над 24-летней девушкой

В Тамбове вынесли приговор 32-летнему мужчине, которого признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей).

На следствии и в суде установили, что вечером 11 июля на улице Магистральной города Тамбова мужчина встретил 24-летнюю девушку, которая ему понравились, и пошел за ней. Тамбовчанка дошла до дома, зашла в подъезд и стала подниматься по лестнице. На лестничной площадке мужчина схватил ее, повалил на пол и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.