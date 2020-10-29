В больницах Тамбова заработали горячие линии по коронавирусу

В медицинских организациях Тамбова, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, открылись горячие линии для консультаций больных с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области, также в лечебных учреждениях выделены дополнительные номера телефонов для записи вызовов на дом, организованы специализированные бригады для оказания медицинской помощи с COVID-19 и выделен дополнительный санитарный автотранспорт для транспортировки пациентов на госпитализацию и КТ-исследование, организовано дистанционное динамическое наблюдение за состоянием больных с коронавирусом.